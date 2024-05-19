Ещенко: Не думаю, что трансфер Угальде можно назвать провальным

Экс-футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался об игре форварда столичного клуба Манфреда Угальде, который ещё ни разу не забил в РПЛ.

Ещенко заявил, что пока рано говорить о провальном трансфере молодого нападающего.

— Надо дать время на адаптацию и потом смотреть на результат. Не стоит пока сильно судить игрока, — приводит слова Ещенко издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 21-летний Угальде стал игроком «Спартака» минувшей зимой. За форварда «красно-белые» выложили «Твенте» 13 миллионов евро.

В футболке «Спартака» нападающий провел 11 матчей в рамках чемпионата России, в которых не отметился результативными действиями.