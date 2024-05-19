Игнашевич: «Чтобы здесь побеждать и набирать очки, нужно реализовывать хотя бы то, что есть»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Чего сегодня «Балтике» не хватило, чтобы добыть нужный для себя результат?

- Голов в первую очередь не хватило. «Спартак» здесь хорошо показал, как можно забивать в быстрых атаках. Нет никаких претензий и вопросов к ребятам. Молодцы, старались. Те моменты, которые у нас были, хотелось бы, конечно, их реализовывать. Чтобы здесь побеждать и набирать очки, нужно реализовывать хотя бы то, что есть.

- В конце первого тайма было давление, был гол. В начале второго почему не удалось этот темп поддерживать в долгую и продолжить это давление?

- «Ростов» - хорошая команда. Дома играет в интенсивный, агрессивный футбол. Не только у нас были проблемы. Проблемы были у всех команд, которые сюда приезжали. Еще раз повторю, что мы держали этот темп, создавали моменты. Чтобы набирать очки, нужно забивать такие эпизоды.

- Замены, которые происходили, - вам понравилось, как ребята входили в игру, как игра при этом менялась?

- Игра не менялась, мы поддерживали темп заменами и в целом справлялись. Но, к сожалению, не забили.

- В последнем туре теперь не все будет от вас зависит. У вас есть понимание, как это всё будет происходить? Будете ли вы сами узнавать результаты параллельных матчей, будете ли говорить о них команде?

- Как вы представляете себе, чтобы я на поле говорил результат команде?

- Иногда такое бывает.

- Ни разу в жизни такого не видел. Пока есть шансы, будем биться за очки.