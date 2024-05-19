Ещенко: «Возможно, Джикия поедет в Европу»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о том, где может продолжить карьеру защитник «красно-белых» Георгий Джикия.

Ранее стало известно, что предстоящим летом 30-летний футболист покинет столичный клуб.

По мнению Ещенко, Джикия не пойдет в «Зенит» или ЦСКА, ведь он много лет провел в «Спартаке».

— Может быть, «Локомотив» или «Динамо», хотя вторые и без него могут стать чемпионами. Возможно, он вообще поедет в Европу, — цитирует Ещенко «Спорт-Экспресс».

Ранее агент Джикии сообщил, что футболист практически подписал трудовой договор с московским клубом. Отметим, что название команды представитель Джикии не раскрыл.