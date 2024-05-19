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Кассьерра быстро оформил дубль, «Ахмат» тоже забил «Зениту»

19 Мая 2024 • 19:17 Комментировать
Ахмат
1:5
Зенит
1 6.50 X 4.60 2 1.50
2-й тайм

Не прошло и девяти минут матча 29-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Зенит», как действующие чемпионы забили второй мяч в ворота разыгравшегося соперника. И снова Дуглас Сантос поучаствовал в голе. Его удар пришелся в штангу, а Матео Кассьерра добавил мяч в сетку, оформив дубль. Две минуты, и в игру вернулась интрига после голевой атаки Мохамеда Конате - 1:2.

Напомним, что только победа оставляет «Зениту» шанс побороться за золото. «Ахмат» же подошел к этому сражению после пяти викторий подряд. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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АХМАТ ЗЕНИТ
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