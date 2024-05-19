Бушманов: «Думаю, что Джикия оставил большой след в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем уходе Георгия Джикии из стана «красно-белых».

«Джикия провел хорошее время в «Спартаке», был одним из лидеров команды и капитаном. Я думаю, что Джикия оставил большой след в «Спартаке», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Джикия защищает цвета столичного клуба с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых получил две желтые карточки.

Трудовое соглашение 30-летнего Джикии со «Спартаком» рассчитано до конца мая текущего года.

В заключительном туре РПЛ «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом».