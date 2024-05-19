Адиев: «Мы бы хотели поставить такой хороший восклицательный знак»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- Наверное, сегодня такая первая игра после вашего назначения, что нет такого серьезного давления. Насколько это хорошо или плохо?

- В любом случае это хорошо, мы лишились определенного давления, а на результат - понятно, что это заключительная игра дома перед нашими болельщиками. Конечно, мы бы хотели поставить такой хороший восклицательный знак.

- Начиная с сегодняшнего матча, вы заглядываете в новый сезон в плане подбора игроков? Может быть, какие-то схемы новые?

- Конечно, определенное планирование у клуба идет. Я тоже немного вовлечен в процесс, хотя мой контракт истекает первого числа. По моему будущему есть определенные проблемы. Но помощь своему родному клубу в плане видения определенных позиций, конечно, идет от меня.