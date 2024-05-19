Семак: «Сложно говорить о каком-то почерке и рисунке «Ахмата»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Матч с ЦСКА получился весьма эмоциональным. Наверное, было тяжелее восстановить команду именно в психологическом плане? Или же физически?

- Я не думаю, что в этом есть проблема. Мы провели большую ротацию в матче с ЦСКА. Эмоции позитивные всегда добавляют настроения и сил. Но, в принципе, думаю, психологически и физически команда в хорошем состоянии подходит к сегодняшнему матчу.

- Наверняка изучили соперника. Насколько «Ахмат» преобразился в последнее время, насколько он более сложным стал?

- Мне кажется, сложно говорить о каком-то почерке и рисунке, исходя из того, что новый тренер уже по ходу решал те задачи, которые стоят перед командой. И начало было не сильно удачное, поэтому на первое место выходил результат. Команда оборонялась, хорошо контратаковала, и результат не заставил себя очень долго ждать. Команда провела очень впечатляющие матчи и добилась очень хорошего результата.

- Вы отметили, что у вас большая ротация. Мы не видим вообще в заявке Мостового. С ним что-то случилось?

- Да, он получил небольшое повреждение и сегодня не сможет принять участие в матче.