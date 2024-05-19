«Рубин» раскололи без проблем: пять футболистов «Спартака», добывших уверенную победу в Москве

Оценки футболистам Владимира Слишковича

Как-то даже буднично «Спартак» обыграл «Рубин». Как-то даже на классе, и как-то даже справился с Мирлиндом Даке. И это снова были перестановки у Слишковича: на «прощальный» матч вышел Георгий Джикия, в центре поля вдруг образовался треугольник из Умярова, Мартинса и Медины. А в паре с Бонгонда играл Александр Соболев. Просто каждый день новые сочетания у московского «Спартака».

Но против крепкого «Рубина» практически всё сработало. Зобнин и Хлусевич оформили свой коронный гол, Мартинс выдал шикарный матч, Бонгонда попал как в бильярде, а Максименко тащил практически всё. Вот они – главные герои, а что же остальные? Давайте разбираться по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 50:50, удары по воротам – 7:12, в створ – 7:6, угловые – 3:6. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 7,5. Вроде бы уверенная победа «Спартака», но сколько раз потребовались сейвы Максименко. Он и не позволил Кабутову счёт открыть, парировав удар метров с восьми, он и плотный выстрел Вады отразил, и Даку дважды «зачехлил», всего накопив пять спасений. Максименко много работы проделал для победы «Спартака».

НИКИТА ЧЕРНОВ – 6,5. Именно Чернова убрал Даку перед голом, но в сухом остатке можно сказать, что Никита худо-бедно сдержал Мирлинда. По крайней мере, оказал ему сопротивление очень хорошее. Выиграл три единоборства из пяти, дважды мяч отобрал. Не каждый защитник в РПЛ так достойно смотрелся в борьбе с Даку.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 5,5. Лучшим игроком матча был признан Джикия, но это скорее красивый жест, нежели суждение по игре. Однажды Вада прошёл Георгия на дриблинге, дважды подвинул в борьбе. Видно, что Георгий сейчас не в лучших кондициях. В середине второго тайма подошёл критический уровень и Джикию пришлось заменить.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 7,0. Как-то неожиданно Дуарте стал самым надёжным защитником в тройке. С левого края часто приходил Рыбус, так вот его Алексис перекрыл наглухо. Три отбора, два перехвата и шесть выигранных единоборств из семи. Рахимову пришлось снять Рыбуса после часа игры.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. В борьбе с Кабутовым Хлусевича можно назвать проигравшим – в дуэлях один на один чаще выигрывал Дмитрий, был чуть ловчее. Но подключения в атаку Даниила были куда острее – именно он создал второй гол на пару с Романом Зобниным, кроме этого, заработал два штрафных удара.

РОМАН ЗОБНИН – 7,5. А Роман опять провернул «стеночку» с Хлусевичем и разразился голом. Это уже становится фишкой Зобнина. При этом, Роман прибежал с правого фланга, создав сумбур в обороне «Рубина». Универсальность Зобнина «Спартак» использует всё лучше и лучше. Благо, Дуарте справа справлялся и один, когда нужно было.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,0. Наиль Умяров топтался в одной точке, центр поля практически не покидая, и там он встретил очень сильного соперника. Зотов возил Умярова и в единоборствах, и на мяче всегда был первым. Наиль три отбора накопил, конечно, но центр явно проиграл, поэтому и был заменён уже на 55-й минуте.

ХЕСУС МЕДИНА – 4,5. Взбодрился Медина при Слишковиче, но яркие матчи всё также чередует с провальными. Сегодня Хесус всего одну острую передачу придумал, а в остальное время или бегал бесцельно, или мячи терял – девять раз. Итог тот же: замена на 55-й минуте.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 8,0. Пожалуй, главный герой матча. Вот уж кто и в центре поля работать успевал, и вторым темпом создавать. Полезного объёма Мартинс сегодня выдал больше Умярова и Медины вместе взятых. Итог вылился в очень красивые цифры: один гол, одна голевая передача.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,5. Бороться вверху с обороной «Рубина» задача архисложная. Соболев попытался, но проиграл вчистую. На любом участке поля Соболева караулили, вовремя атаковали. Один удар, одна неплохая скидка и всё. Александра больше в игре мы не видели, у Соболева девять точных передач и 13 потерь.

ТЕО БОНГОНДА – 7,0. Самолично создал первый гол, бильярдным ударом уложив мяч в уголок. Однако после этого будто пропал. Очень редко Бонгонда вспыхивал в эпизодах, почти не прессинговал, а потом ещё и загубил отличный шанс, созданный Мединой. За первые полчаса игры оценка была бы выше.

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ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,5. Явно взбодрил центр поля, выйдя вместо Умярова, но голевой пас на Мартинса перечеркнул серьёзной ошибкой, приведшей к голу в ворота «Спартака».

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.