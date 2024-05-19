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Щетинин: «2:1 не по игре, могли ещё забить 1-2 мяча, но и пропустить могли тоже»

19 Мая 2024 • 18:45 Комментировать
Ростов
2:1
Балтика
окончен

Лучший футболист встречи «Ростов» - «Балтика» Кирилл Щетинин для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Очередной сумасшедший мяч. Уже не первый за карьеру. Как решился на него, в какой момент понял, что будешь бить?

- Получается, мы разыграли там мяч, я сыграл с Голенковым, он мне вернул. Я увидел, что Бистрович бежит на меня. Он идет на скорости, а я просто взял и убрал его в противоположную сторону и ударил в дальний угол, вот и всё.

- Ты часто пытаешься бить с дальней дистанции. Валерий Георгиевич всегда эти попытки хвалит или иногда ругает за них?

- Валерий Георгиевич меня травит на тренировках, а так нет, мне он ничего не говорит за это.

- Сегодня можно ему будет отвечать после этого гола?

- Да нет, Георгиевичу лучше спокойно ответить.

- Как вообще сегодняшний матч, какие эмоции после него?

- Эмоции лично у меня вообще суперские, потому что мы проиграли дома «Балтике» в Кубке. Считаю, что мы должны были взять реванш. Обязаны были. 2:1 - даже не по игре. Кажется, могли еще забить 1-2 мяча, но и пропустить могли тоже.

- Когда Азнауров сделал свою голевую передачу, ты к нему подошел, отпраздновал и что-то сказал. Расскажешь?

- Я поздравил его с первым, получается, результативным действием, потому что он вроде только в Кубке выходил, а в старте первая игра его. Конечно, я его поддержал, потому что молодой хороший игрок. Это ему придаст уверенности в дальнейшем.

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Ростов Кирилл Щетинин

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