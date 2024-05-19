Джикия высказался о своей длительной карьере в «Спартаке»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия признался, что с теплотой будет вспоминать свою карьеру в столичном клубе.

Игрок заявил, что за семь лет у него было много запоминающихся моментов в «Спартаке».

«Была Лига Европы, Лига чемпионов. Чемпион страны, обладатель Кубка, Суперкубка. Много всего было. Это можно спокойно садиться и долго вспоминать. Буду тепло об этом вспоминать», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Защитник присоединился к «Спартаку» в конце 2016 года. За это время он принял участие в 214 встречах, забил пять мячей и записал на свой счет 11 результативных передач.

Ранее стало известно, что по окончании текущего сезона Джикия покинет «Спартак».