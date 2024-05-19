Сгущаются тучи над финалистом Кубка России: «Балтика» проиграла «Ростову» и закрепилась в зоне вылета

«Ростов» и «Балтика» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 29-го тура РПЛ состоялся 19 мая на стадионе «Ростов Арена».

На неделе «Балтика» сотворила сенсацию – нанесла первое поражение «Спартаку» при Слишковиче и впервые в истории пробилась в финал Кубка России, который теперь называется суперфинал. Теперь команда Сергея Игнашевича поборется за трофей с «Зенитом». Но это будет в июне, а пока «Балтике» предстоит спуститься с небес на землю. Ведь в РПЛ она борется за выживание и очень сильно рискует покинуть высший свет российского футбола.

Начали как раз «балтийцы» очень лихо. А помог им Медведев неточной передачей от своих ворот: получил мяч Лисакович и с близкой дистанции завершал эпизод, но в створ ворот не попал. Команды и дальше двигались неплохо, показывали давление, однако до толковых моментов не доходило. Оказывается, команды готовились к мощной концовке тайма, все удары они приберегли на последние 15 минут.

Открыл феерию Щетинин, самолично разогнавший атаку. Получил от короткий пас от Голенкова, слева сместился к центру и шикарным ударом переиграл Латышонка. Мяч ещё чиркнул по перекладине и оказался в сетке – 1:0. Прошло ещё три минуты и «Ростов» преимущество удвоил. Подача со стандарта у Уткина не получилась, но второй волной намного лучше навесил Ковалёв. Роналдо выскочил на мяч из-за спин защитников и не оставил шансов голкиперу – 2:0.

Ситуацию «Балтики» немного поправил стандарт. На третьей добавленной минуте случился корнер, подача тоже не удалась, но отскок на дальнем углу караулил Фернандес. Роберто пробил, мяч по пути задел Щетинина и перелетел точно в сетку – 2:1. Забили гости в раздевалку, могли и второй добавить из раздевалки. И опять стандарт сыграл: Бистрович навесил со штрафного, Осипов забрал воздух и с пару метров пробил в ближайшую к себе штангу. А отскок был удачным для Медведева.

Активный отрезок «Балтики» напряг Карпина. Валерий Георгиевич накачал свою команду, на какое-то время удалось игру отодвинуть от ворот Медведева, но в концовке матча вновь сказалась мотивация. «Балтика» атаковала больше, регулярно зарабатывала стандарты. Вот только сумбур и нервы никак не помогали гостям. Слишком торопились футболисты Сергея Игнашевича, основная масса навесов уходила в никуда.

«Балтика» проиграла и осталась в зоне прямого вылета. Теперь у калининградцев есть только шанс на зону стыковых матчей, и то он сугубо математический. Очень сложно «Балтике» будет сохранить прописку в РПЛ.