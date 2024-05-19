Семшов: Джикии надо доказывать, что ему зря не доверяли в «Спартаке»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Семшов высказался о предстоящем уходе защитника Георгия Джикии из «Спартака».

Семшов заявил, что уход из команды — обычное явление в футболе, ведь Джикии не давали играть в «Спартаке».

«Эта ситуация сделает Джикию еще сильнее. Новый вызов, надо доказывать, что тебе зря не доверяли в «Спартаке», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Джикия выступал за «Спартак» на протяжении семи последних лет. В этом сезоне он сыграл всего в 12 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор многолетнего капитана московского «Спартака» истекает в конце мая.