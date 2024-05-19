Слишкович: «Уход Джикии — решение клуба»

Исполняющий обязанности главного тренер «Спартака» Владимир Слишкович высказался о предстоящем уходе капитана команды Георгия Джикии.

«Уход Джикии — решение клуба. Такие моменты немного грустные. Георгий побеждал со «Спартаком», он важный игрок и для раздевалки», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

При этом специалист считает, что у Джикии не возникнет проблем с поиском новой команды.

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В текущей кампании защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» после окончания нынешнего сезона.