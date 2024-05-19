Гол «Рубина» «Спартаку» стал 20 000-м в чемпионатах России

В воскресенье в Российской премьер-лиге проходил матч двадцать девятого тура между «Спартаком» и «Рубином». Команда Владимира Слишковича победила со счётом 3:1. «Красно-белые» сначала организовали три гола, а ближе к завершению игры пропустили от Мирлинда Даку.

Как сообщает телеграм-канал «100 бомбардиров», гол Даку стал 20 000-м в чемпионатах России. При этом отмечается, что при подсчёте не учитывался один переигранный матч между «Локомотивом» и «Шинником».

Отметим, что борьбу за чемпионский титул Премьер-лиги на финише сезона ведут «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».