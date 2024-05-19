«Зенит» объявил состав на игру РПЛ с «Ахматом»

В воскресенье «Зенит» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Ахмата». Команде Сергея Семака нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на чемпионство. «Сине-бело-голубые» выйдут на футбольное поле в таком составе:

Адамов, Сантос, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Педро, Кассьерра.

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в четырёх последних матчах Премьер-лиги «Зенит» смог набрать только одно очков.