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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» объявил состав на игру РПЛ с «Ахматом»

19 Мая 2024 • 17:46 Комментировать (1)
Ахмат
...
Зенит
1 6.50 X 4.60 2 1.50
Через 0 ч. 11 мин.

В воскресенье «Зенит» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Ахмата». Команде Сергея Семака нужно побеждать, чтобы сохранить шансы на чемпионство. «Сине-бело-голубые» выйдут на футбольное поле в таком составе:

Адамов, Сантос, Алип, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Педро, Кассьерра.

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в четырёх последних матчах Премьер-лиги «Зенит» смог набрать только одно очков.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
19 Мая 2024 в 18:44
тупо с двумя форвардами опять Семак уже в который раз наступает на те же грабли надо насыщать середину поля там всегда решается главная задача матча ну что тут сказать физрук он и есть физрук в конце выпустит Изидора и Ерохина чтобы наконец то забить но опять ничего не удастся матч ещё не начался а весь план великого русского фергюсона уже и дураку понятен
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