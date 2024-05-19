Болельщики не дают Джикии покинуть стадион «Спартака»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не может покинуть домашний стадион. Об этом сообщил журналист Владимир Пушкарёв в своем телеграм-канале.

Источник опубликовал видео, на котором болельщики «Спартака» окружили 30-летнего защитника и пытаются получить его автограф. Многие поклонники благодарят Джикию и желают ему удачи в дальнейшей карьере.

Сегодня, 19 мая, «Спартак» одолел на своем поле «Рубин» в рамках 29-го тура РПЛ со счетом 3:1. После финального свистка Джикия попрощался с болельщиками «красно-белых», сделав почетный круг.

1 июня Джикия официально станет свободным агентом.