В «Рубине» высказались о будущем Рахимова

Александр Айбатов, который в «Рубине» занимает пост генерального директора, дал комментарий по поводу будущего главного тренера команды Рашида Рахимова.

По словам Айбатова, которые приводятся на сайте «Матч ТВ», Рахимову был предложен контракт по схеме «1+1». На текущую минуту специалист не поставил подписи.

«Президент клуба ясно, чётко ответил, что всё в порядке, идёт рабочий процесс, мелкие нюансы дорабатываются, они договариваются», - сказал Айбатов.

В воскресенье «Рубин» проиграл в гостях у «Спартака» со счётом 1:3. Казанская команда сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.