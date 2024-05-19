В «Спартаке» рассказали, кто принимал решение по будущему Джикии

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал ответил, кто принял решение не продлевать контракт с капитаном команды Георгием Джикией.

— Это коллективное решение клуба. Он легенда для всей России, а не только «Спартака». Иногда приходит момент, когда цикл должен завершиться. Мы почувствовали, что это правильный момент, — сказал Амарал журналистам.

Напомним, 30-летний Джикия защищал цвета «Спартака» с 2017 года. В нынешнем сезоне он появился на поле только в 12 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Контракт Джикии с «красно-белыми» рассчитан до 31 мая 2024 года.