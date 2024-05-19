Джикия: «Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пообщался с журналистами после победы над «Рубином» (3:1). Это был последний домашний матч для Джикии в футболке «Спартака».

- Когда Абаскаль покинул «Спартак», у тебя возникло ощущение того, что вероятность того, что ты останешься, повышается?

- Думаю, да.

- Вас не удивило, что клуб не сделал вообще никакого предложения по продлению?

- Могу сказать, что если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в клубе. Это не было историей про финансы или что-то ещё. Тут уже что-то большее, но, к сожалению, такого не произошло.

«Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.