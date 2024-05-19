Джикия рассказал, как отреагировал на информацию о своём уходе из «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем уходе из столичного клуба.

«Мне сказали, что со мной не продлевают контракт. Какая реакция была? Я встал и вышел», — заявил Джикия «Матч ТВ».

Футболист добавил, что не стал задавать никакие вопросы, ведь это уже не имело никакого значения.

Сегодня, 19 мая, Джикия провел последний матч на «Лукойл Арене» в футболке «Спартака». Встреча 29-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Рубином» завершилась домашней победой со счетом 3:1.

Трудовой договор Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца мая этого года.