«Балтика» забила два гола «Ростову», засчитали один

«Балтика» не сдаётся в матче 29-го тура Премьер-лиги в гостях у «Ростова» даже при счёте 0:2. В конце первого тайма калининградцы дважды отправили мяч в ворота соперника. Виталий Лисакович реализовал выход один на один с голкипером, но судьи усмотрели сантиметровый офсайд. После углового вратарь «Ростова» сыграл на выходе, а Роберто Фернандес сразу же пробил, и мяч после рикошетам все же оказался в сетке.

Первый тайм закончился со счетом 2:1. На эту минуту «Ростов» идет шестым в таблице, соперник - предпоследний. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.