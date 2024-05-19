Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сменит клубную прописку ближайшим летом. 26-летний футболист может оказаться в топ-клубе Премьер-лиги. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», возможность трансфера Конате рассматривают в «Локомотиве».

Всего в Российской премьер-лиге Конате за разные команды провёл 110 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 32 гола. Портал Transfermarkt оценивает представителя Буркина-Фасо в 2,5 миллиона евро. Тем не менее, летом Конате можно будет подписать бесплатно как свободного агента.

В воскресенье «Ахмат» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Зенита», не пропустите текстовую трансляцию.