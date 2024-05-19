«Ростов» забил «Балтике» два гола подряд

«Ростов» с «Балтикой» играют в матче предпоследнего тура Премьер-лиги. Под конец первого тайма в течение двух минут футболисты Валерия Карпина забили два гола подряд. Кирилл Щетинин принял мяч у штрафной площади соперника, ушел влево к ее углу и стрельнул в дальнюю часть ворот, а голкипер не выручил - 1:0. Еще атака, и Имран Азнауров от лицевой линии подал к вратарской, где выше всех выпрыгнул Роналдо - 2:0.

В турнирной таблице «Ростов» поднимается на шестое место, а соперник предпоследний с отставанием от 14-го места в три очка. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.