Угальде установил антирекорд в «Спартаке»

В воскресенье «Спартак» обыграл «Рубин» со счётом 3:1 в предпоследнем туре чемпионата России. Нападающий Манфред Угальде провёл на поле полтайма, но не смог отметиться забитым голом. После трансфера в «Спартак» Угальде провёл в Премьер-лиге уже 11 матчей и при этом ни разу не забил.

Выяснилось, что это антирекорд для новичков в «Спартаке», если говорить о нападающих. Ранее были форварды, которые не забивали в 10 играх после перехода в «Спартак». Но чтобы нападающий после трансфера в стан «красно-белых» не забивал в 11 первых играх чемпионата – такое случилось впервые.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.