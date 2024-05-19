Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: «Очень обидно, что мы слишком легко пропускали сегодня»

19 Мая 2024 • 17:11 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Рубин

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Матч получился таким, с огоньком со стороны обеих команд, но все-таки счет не в пользу вашей команды. Насколько вы разочарованы чем-либо или в целом просто результатом?

- Все счета в пользу нашей команды быть не могут, это нормально. Но если мы говорим по игре, конечно же, очень обидно, что мы слишком легко пропускали сегодня. Если брать по первому тайму, счет 2:0 без единого момента. Просто два удара по воротам, и мы проигрываем 0:2. Неприятно. Ничего, в перерыве мы поговорили с ребятами, что нет никакого давления, всё нормально. Но мы должны выйти и доигрывать все эпизоды до конца. Эпизоды даются, играете вы очень неплохо, а здесь важно просто доигрывать все моменты. Мы понимаем, в какой позиции сейчас находимся, в какой ситуации, но вам нужно проявлять характер. Вы должны  играть за честь. Это очень важно.

Во втором тайме игра была уже другой, мы опять пропустили слишком простой гол. До этого стандарта ничего не было у наших ворот. К сожалению, так в футболе бывает. Свои 2-3 эпизода, которые мы могли реализовывать, мы, к сожалению, не реализовали. Отсюда результат 1:3. С этим результатом надо жить. Здесь вопрос такой - заслуженно или нет. Но команде я сказал, что к ним претензий нет. Есть по деталям, деталям, которые определили сегодняшнюю игру.

- Правый фланг вашей обороны, где играл Кабутов, получается, против него был Бонгонда, плюс Хлусевич. Получалось, что как только он высоко поднимался, освобождалась зона, и не было подстраховки. Это в том числе Иву не хватало в этот момент?

- Вы видели, в опорной зоне у нас было достаточно много брака и в первом тайме. Я не зря сказал, что Иву очень грамотно читает эти моменты, он много мячей сохраняет, через него можно разворачивать игру. Его не хватало, это меня волновало. Но рисковать игроком в такой ситуации, я считаю, неправильно.

- Последний матч с «Сочи», который уже потерял шансы, но при этом туда поедут все игроки? Или, может быть, туда возьмете молодежь? Кому-то дадите шанс?

- Я не знаю, кто в Сочи поедет, мы в Казани играем.

- Я имел в виду, что в Казани будете проводить матч последнего тура.

- Будем так же готовиться, как обычно готовились. Здесь никаких поблажек не будет, потому что все будут готовиться к игре. Все здоровы, а нездоровые будут лечиться. Заканчивается чемпионат 25-го.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

Новости по матчу

Сегодня, 19 Мая
18:20
Семшов: Джикии надо доказывать, что ему зря не доверяли в «Спартаке»
17:51
Гол «Рубина» «Спартаку» стал 20 000-м в чемпионатах России
17:42
Болельщики не дают Джикии покинуть стадион «Спартака»
17:39
В «Рубине» высказались о будущем Рахимова
17:36
В «Спартаке» рассказали, кто принимал решение по будущему Джикии
17:28
Джикия: «Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в «Спартаке»
17:25
Джикия рассказал, как отреагировал на информацию о своём уходе из «Спартака»
17:15
Угальде установил антирекорд в «Спартаке»
17:11
Рахимов: «Очень обидно, что мы слишком легко пропускали сегодня»
17:01
Слишкович: «Джикия знает, насколько я его ценю, как я считаю его настоящим капитаном»
16:52
Джикия: «Жизнь продолжается, очень важно было сегодня именно так проститься со стадионом»
16:51
Гладилин считает, что «Спартак» победил «Рубин» из-за плохой мотивации казанцев 1
16:27
Салихова спрогнозировала возвращение Джикии в «Спартак»
16:22
Игроки «Спартака» подбрасывали Джикию после матча
16:13
Джикия сделал подарки фанатам «Спартака» после прощального коридора
16:11
Джикия простился с Тушино уверенной победой «Спартака» над «Рубином» 1
15:57
«Рубин» отыграл один мяч у «Спартака» после удара Даку
15:43
«Спартак» громит «Рубин» после гола Мартинса
15:37
Аленичев отметил вклад Абаскаля в игру «Спартака»
14:51
Зобнин стал автором второго гола «Спартака» в ворота «Рубина»
14:42
Бонгонда здорово прорвался к воротам, «Спартак» повёл в матче с «Рубином»
14:27
Слишкович заявил, что «Спартак» будет играть за Джикию
14:24
Рахимов: «Мы понимаем то, что происходит сейчас в «Спартаке»
14:15
Тихонов — о назначении Станковича: ««Спартак» — это определённая специфика»
14:13
Слишкович: «Джикия себя хочет показать с лучшей стороны, и он это сделает»
13:51
Титов считает, что «Спартак» не является фаворитом в матче с «Рубином»
13:45
«Спартак» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
13:28
Кирьяков — о Джикии: «Когда-то любому игроку приходится покидать свой клуб»
12:35
Григорян предположил, что Слишкович станет следующим главным тренером «Спартака»
12:12
Виктор Мозес: «Люблю тебя, «Спартак»
12:09
Григорян — о Джикии: «Если ты лучший, что тебе мешает быть лучшим в других клубах?»
12:00
Шикунов: «Абаскаль затеял всю эту ситуацию с Джикией» 1
11:47
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Рубин РПЛ — 19 мая 2024
11:16
Федун: «Джикия – это легенда «Спартака»
11:00
Черчесов: «Джикия спокойно может ещё пару лет играть на высоком уровне»
10:23
Агент Жиго: «Нам нравится «Спартак», но пока он в «Марселе»
10:13
«Спартак» сообщил об уходе Мозеса
09:30
Слишкович и Рахимов сделают ставку на них: Возможные составы на матч «Спартака» и «Рубина»
08:38
Шикунов: «Не вижу смысла для Джикии оставаться в «Спартаке»
02:09
Спартак - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
22:31
Ещенко уверен, что Федун договорился бы с Джикией
21:46
Черчесов высказался об уходе Джикии из «Спартака»
21:31
Чернышов: Джикия усилит любой клуб РПЛ
20:10
Корнеев заявил, что «Спартак» повесил уход Джикии на Станковича 2
19:50
Наумов: «На месте Галактионова и Ульянова я бы пригласил Джикию в «Локомотив»
19:38
Бабич попал в расширенный состав сборной Сербии на Евро-2024
19:10
Президент РПЛ отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»
18:42
Мостовой: Джикия пригодится любому клубу, кроме «Зенита»
17:57
Мостовой отреагировал на уход Джикии из «Спартака» 1
16:53
Салихова: «В «Спартаке» могли сразу сказать, что Джикия не нужен»
16:28
«Спартак» сам поставил крест на Джикии
16:18
Агент Джикии — о «Спартаке»: «Люди дают слова, а потом заворачивают их»
16:10
Каррера: «Я бы мог позвать Джикию в «Асколи»
15:57
Гладилин: «Джикия — взрослый футболист, он не мальчишка»
14:57
Селюк — о Станковиче: «Футболист — мечта, но каким он будет тренером, посмотрим»
14:50
Червиченко: «Джикия найдёт себе приличную команду из верхней части турнирной таблицы» 2
14:46
Прощание Джикии со «Спартаком» состоится в матче с «Рубином»
14:35
Камоцци: «Джикия — душа «Спартака», очень жаль, что он уходит»
14:13
«Спартак» объявил об уходе Джикии
12:55
Первак оценил шансы «Спартака» финишировать в топ-3 РПЛ
09:37
Рахимов: «Контракт с «Рубином» ещё не подписан»
02:49
Ставка и прогноз на матч Спартак — Рубин чемпионата России — 19 мая 2024
17 Мая
21:31
В «Маккаби» расказали, что не получали предложений от «Спартака» по Джаберу
19:53
Кечинов: «Уверен, что «Спартак» не будет держать у себя четырёх нападающих»
18:24
Дуарте и Соболев снова тренируются со «Спартаком», Бабич продолжает восстанавливаться
16:55
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Рубин РПЛ — 19 мая 2024
16:20
Бывший футболист «Спартака» высказался о назначении Станковича
14:52
Гаврилов — о Промесе: «Пусть возвращается и играет»
14:44
Журналист из Венгрии: «Станкович — очень импульсивный тренер с большим сердцем» 1
14:25
Губерниев: «Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме» 2
14:18
Парфёнов оценил назначение Станковича на должность главного тренера «Спартака» 1
14:06
Пинту: «Назначение Станковича показывает, что Амарал делает качественную работу»
11:45
Алексей Мелёшин: «Правильно, что Слишковича оставили в штабе Станковича» 1
11:25
Коновалов - о Станковиче: «Он будет авторитетным тренером в «Спартаке»
00:55
Стала известна зарплата Станковича в «Спартаке» 2
16 Мая
23:55
Агент Бабича: «Станкович выиграет титул со «Спартаком»
23:19
Камоцци сравнил Станковича и Абаскаля
22:38
Вьештица считает, что Станковича берут в «Спартак» не из-за имени
22:06
Капелло прокомментировал назначение Станковича на пост главного тренера «Спартака»
21:50
Каррера: «Назначение Станковича в «Спартак» выглядит очень интересно»
21:44
В Сербии назвали достоинства Станковича: «Он учился у Моуринью»
21:41
Ташуев: «Станкович понимает футбол, но гарантий успехов никто не даст»
20:48
Рианчо – о Станковиче: «Быть великим игроком ещё не значит быть великим тренером»
20:46
Гладилин оценил назначение Станковича главным тренером «Спартака»
20:45
Дьяков не оценил назначение Станковича: «Это «Спартак», я привык»
20:39
Колыванов оценил назначение «Спартаком» Станковича 1
20:34
Кечинов: «Надеюсь, что «Спартак», наконец, угадал с тренером»
20:31
Бушманов — о назначении Станковича в «Спартак»: «Будет интересно посмотреть на его работу»
20:20
Ташуев: «Станкович должен поставить в «Спартаке» ту игру, которая нравится болельщикам»
20:19
Александр Мостовой: «Если Слишкович останется в штабе Станковича, будет нормально»
20:11
Мостовой: «Я бы с удовольствием хотел съездить к Станковичу на стажировку»
20:09
Гаврилов: «Станкович был неплохим игроком, больше о нём ничего не могу сказать»
19:54
Мор: «Станкович – это топ для «Спартака»
19:41
«Он знает наш футбол»: Червиченко высказался о решении «Спартака» назначить Станковича
19:39
Булыкин высказался о назначении Станковича на пост главного тренера «Спартака»
19:34
Рахимов: «Слишкович изменил «Спартак» эмоционально»
19:33
Хлестов: «Ещё после первого круга я говорил, что «Спартак» будет бороться за пятое место»
19:27
«Спартак» назвал имена тех, кто придёт в клуб со Станковичем
19:22
Мостовой оценил выбор «Спартаком» нового тренера
19:18
«Спартак» раскрыл будущее Слишковича после прихода Станковича
19:11
«Спартак» объявил имя нового главного тренера 1
18:55
Канчельскис: «Федотов в «Рубине»? Для казанцев это неплохой вариант»
17:47
Агент — об интересе «Спартака» к игроку «Бенфики»: «Амарал спортивный директор? Теперь понятно»
16:21
Прудников: «Рахимов посильнее Федотова»
15:43
Стало известно, кто будет судить матчи «Динамо» и «Зенита» - все назначения на тур РПЛ
15:18
Сочнов: «Слишкович заслужил шанс поработать со «Спартаком»
14:03
Агент Дуарте оценил вероятность ухода игрока из «Спартака»
13:44
Камоцци: «В России есть много талантливых игроков»
11:49
Агент Бальде: «Не уверен, что Кейта вернётся в «Спартак» этим летом»
09:34
Рахимов: «Рыбусу 34, но ощущение, что 27»
15 Мая
22:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Рубин чемпионата России – 19 мая 2024
20:35
На защитника «Спартака» нацелился зарубежный клуб
20:17
Аленичев уверен, что Абаскаль следит за «Спартаком»
19:35
Гранат: Возможно, хвалить Слишковича было рано
18:46
Зиньковский: «Не могу сказать, что у Абаскаля я был любимчиком»
17:14
Бубнов: «Уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный»
16:46
Пименов не верит, что Слишкович возглавит «Спартак»
16:20
Агент: Возвращение Николсона в «Спартак» реально
16:19
Экс-советник Федуна оценил возможность прихода Моуринью в «Спартак»
15:29
Зиньковский: «Спартак» будет бороться за медали»
15:23
Шикунов: «Нет Кубка, нет тройки в РПЛ, это провальный сезон для «Спартака»
15:18
Футболисты «Спартака» поборются за все личные награды по итогам сезона РПЛ
15:15
Экс-судья РПЛ не верит, что арбитров просили помогать «Спартаку»
15:05
Кечинов: «После истории с Промесом в «Спартаке» мало игроков, которые могут забить»
14:32
Бушманов: «Сезон для «Спартака» провальный»
14:24
Зиньковский рассказал, почему Слишкович не ставит его в состав «Спартака»
14:10
Экс-игрок «Рубина» раскритиковал уровень РПЛ
13:37
Ташуев: «Слишкович дал новую кровь «Спартаку», но базу заложил Абаскаль» 2
11:18
В «Динамо» заступились за Безрукова после шутки о «Краснодаре»
10:41
Кульчий рассказал о хитрости «Рубина» эпохи Бердыева
14 Мая
20:16
Гранат отреагировал на слухи об интересе «Атлетико» к Тюкавину
19:18
Агент: «Неправда, что Бабич пропустит остаток сезона»
15:50
Травма Бабича оказалась серьёзной — игрок может пропустить Евро
15:41
Бонгонда рассказал, как долго он планирует играть за «Спартак»
15:27
Бонгонда ответил, сможет ли он заменить Промеса
15:04
Агент Николсона прокомментировал слухи о проблемах игрока с дисциплиной
14:30
Бонгонда: «Спартак» заслуживает стать чемпионом РПЛ
14:21
Бонгонда — о Слишковиче: «Если человек честен со мной, я буду бороться за него»
14:11
Бонгонда рассказал, что изменилось при Слишковиче
14:02
Бонгонда: Возможно, в другом клубе у Абаскаля всё получится
13:29
Бонгонда рассказал, в какой момент его отношения с Абаскалем стали другими
13:18
Бонгонда: Я обсуждал с Абаскалем игровое время, но ничего не изменилось 1
13:17
Шавло: «Мне нравится Слишкович, Каррера тоже приходил в клуб без опыта работы главным»
12:44
Радимов: «Глядя на игру «Динамо», я не могу с уверенностью сказать, что они обыграют Самару»
13 Мая
21:11
Бушманов: «Думаю, руководство «Спартака» ищет тренера, который что-то уже выигрывал в карьере»
20:54
Дьяков: «Не верю в Слишковича на длинной дистанции»
20:09
Тихонов считает Абаскаля нормальным тренером
19:40
Тихонов назвал идеального тренера для «Спартака» 1
19:20
Стало известно, когда Соболев вернётся в строй
18:52
Джикия снова подал в суд из-за шести квартир 2
18:48
Тихонов ответил, готов ли возглавить «Спартак»
17:41
Бышовец: У «Спартака» есть основания назначить Слишковича
15:15
Игнатов рассказал, что приносит результат «Спартаку»
13:13
Личка: Я просил Соболева не убивать «Динамо»
12 Мая
23:13
Бушманов объяснил, за счёт чего «Спартак» регулярно набирает очки
20:52
Булыкин: У Соболева не получился сезон, но он не обращает на это внимание 1
19:42
Деменко: «Я бы на месте руководства «Спартака» не спешил бы с назначением Слишковича»
17:06
Бушманов рассказал, какой тренер нужен «Спартаку» 1
13:29
Игрок «Рубина» Иву назвал общее между Россией и Арменией
12:17
«Результат Слишковича говорит сам за себя» — Ещенко
11:33
Хлусевич: «Скучаю по еврокубкам»
10:38
Литвинов рассказал, почему «Спартак» стал мало пропускать
10:21
Хлусевич: «При еврокубках было больше мотивации занять призовые места»
11 Мая
23:36
«Спартак» потерял шансы на чемпионство 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал» В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне
Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» ​Левандовски может получить «Золотой мяч» Больше не Беллингем: Назван новый фаворит на «Золотой мяч» Кейн укусил Роналду: португалец полтора года без трофеев в Саудовской Аравии
Спортивные новости
Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Оренбург Оренбург
3
3
2.26 3.40 3.15
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Рубин Рубин
3
1
1.79 3.65 4.45
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Балтика Балтика
2
1
2.18 3.40 3.30
Видео
19.05.24 в 19:00
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
4.45 3.65 1.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Мая
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:20 · Россия. Премьер-лига
Семшов: Джикии надо доказывать, что ему зря не доверяли в «Спартаке»
18:07 · Россия. Премьер-лига
Слишкович: «Уход Джикии — решение клуба»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Гол «Рубина» «Спартаку» стал 20 000-м в чемпионатах России
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил состав на игру РПЛ с «Ахматом»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Болельщики не дают Джикии покинуть стадион «Спартака»
17:39 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» высказались о будущем Рахимова
17:36 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, кто принимал решение по будущему Джикии
17:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Если бы было хоть какое-то предложение, я бы точно остался в «Спартаке»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал, как отреагировал на информацию о своём уходе из «Спартака»
17:24 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» забила два гола «Ростову», засчитали один
17:15 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» забил «Балтике» два гола подряд
17:15 · Россия. Премьер-лига
Угальде установил антирекорд в «Спартаке»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Очень обидно, что мы слишком легко пропускали сегодня»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Борис Ротенберг — о вылете «Сочи»: «Мы будем дальше развивать клуб»
Все новости
Рекомендуем