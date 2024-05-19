Рахимов: «Очень обидно, что мы слишком легко пропускали сегодня»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Матч получился таким, с огоньком со стороны обеих команд, но все-таки счет не в пользу вашей команды. Насколько вы разочарованы чем-либо или в целом просто результатом?

- Все счета в пользу нашей команды быть не могут, это нормально. Но если мы говорим по игре, конечно же, очень обидно, что мы слишком легко пропускали сегодня. Если брать по первому тайму, счет 2:0 без единого момента. Просто два удара по воротам, и мы проигрываем 0:2. Неприятно. Ничего, в перерыве мы поговорили с ребятами, что нет никакого давления, всё нормально. Но мы должны выйти и доигрывать все эпизоды до конца. Эпизоды даются, играете вы очень неплохо, а здесь важно просто доигрывать все моменты. Мы понимаем, в какой позиции сейчас находимся, в какой ситуации, но вам нужно проявлять характер. Вы должны играть за честь. Это очень важно.

Во втором тайме игра была уже другой, мы опять пропустили слишком простой гол. До этого стандарта ничего не было у наших ворот. К сожалению, так в футболе бывает. Свои 2-3 эпизода, которые мы могли реализовывать, мы, к сожалению, не реализовали. Отсюда результат 1:3. С этим результатом надо жить. Здесь вопрос такой - заслуженно или нет. Но команде я сказал, что к ним претензий нет. Есть по деталям, деталям, которые определили сегодняшнюю игру.

- Правый фланг вашей обороны, где играл Кабутов, получается, против него был Бонгонда, плюс Хлусевич. Получалось, что как только он высоко поднимался, освобождалась зона, и не было подстраховки. Это в том числе Иву не хватало в этот момент?

- Вы видели, в опорной зоне у нас было достаточно много брака и в первом тайме. Я не зря сказал, что Иву очень грамотно читает эти моменты, он много мячей сохраняет, через него можно разворачивать игру. Его не хватало, это меня волновало. Но рисковать игроком в такой ситуации, я считаю, неправильно.

- Последний матч с «Сочи», который уже потерял шансы, но при этом туда поедут все игроки? Или, может быть, туда возьмете молодежь? Кому-то дадите шанс?

- Я не знаю, кто в Сочи поедет, мы в Казани играем.

- Я имел в виду, что в Казани будете проводить матч последнего тура.

- Будем так же готовиться, как обычно готовились. Здесь никаких поблажек не будет, потому что все будут готовиться к игре. Все здоровы, а нездоровые будут лечиться. Заканчивается чемпионат 25-го.