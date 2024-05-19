Борис Ротенберг — о вылете «Сочи»: «Мы будем дальше развивать клуб»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вылет команды в ФНЛ после поражения от «Краснодара» (2:3) в матче 29-го тура первенства России.

«Мы будем дальше развивать клуб и двигаться дальше для того, чтобы в Сочи была международная база подготовки наших футболистов и спортсменов. Не знаю, сколько будет строиться интернат. Думаю, пройдет года два. Мы будем собирать футболистов со всей России для того, чтобы российский футбол восторжествовал и был одним из самых лучших в мире», — приводит слова Ротенберга издание «СЭ».

«Сочи» лишился шансов на сохранение прописки в РПЛ за тур до конца чемпионата. 18 мая главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что подписал новый трехлетний контракт с южанами.