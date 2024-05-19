Гладилин: «Угальде просто не вписался в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался об игре нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде в нынешнем сезоне.

Напомним, костариканский футболист перешёл в московский клуб минувшей зимой из «Твенте» и с тех пор не смог забить в РПЛ ни одного гола за 11 проведённых матчей.

«Парень просто не вписался в команду. Сложно сказать, как его нужно использовать на поле, но явно нужно что-то менять. Боюсь, что Угальде может повторить судьбу Тиля», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

При этом эксперт допустил, что новый тренер «красно-белых» Деян Станкович сможет раскрыть Угальде, который обошёлся «Спартаку» в 13 миллионов евро.