Слишкович: «Джикия знает, насколько я его ценю, как я считаю его настоящим капитаном»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Сегодня поздравляем с очередной победой в чемпионате. Серия просто превосходная. Работает всё, что вы хотите видеть от команды, в том числе в этом матче?

- Да, я это и сейчас команде сказал. Всё, о чем мы договорились, они старались это сделать. Нам сегодня получилось забить три гола. Считаю, что наша победа сегодня заслужена. Показывали больше, чем «Рубин». Не могу быть доволен концом матча, когда мы должны были лучше контролировать игру. Соперник не создал много опасности, но началось давление этими длинными передачами. Когда это бывает, начинаешь нервничать. Над этим моментов игры надо еще поработать. Но это тоже психологический момент. Конечно, есть и соперник, который если не может забить три, то пробует забить хотя бы один. Так что в общем считаю, что наша победа заслуженная. Идем дальше, у нас еще одна игра, очень важная и для нас, и для соперника. Увидим, что будет.

- Сегодня пока Джикия был на поле, команда не пропустила. Насколько оцените его игру. Если бы у вас была возможность, оставили ли бы в команде такого защитника?

- Мы знаем, и вы знаете, что может Джикия и как он может играть, так что он свою работу сегодня сделал очень хорошо. Конечно, всегда можно лучше. А вопрос по Георгию - он знает, насколько я его ценю, как я считаю его настоящим капитаном. Он важный игрок для этой команды. Но повторяю, просто бывают моменты, когда надо начинать новую страничку.

- Последний матч у вас в «Оренбурге» в гостях на искусственном поле, где команда играет очень уверенно. Едут туда все? Или, может быть, кто-то по медицинским противопоказаниям из-за искусственного поля останется дома?

- Нет, это всё увидим через неделю, как ребята будут работать. Эти вопросы решим перед игрой.