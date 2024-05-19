Джикия: «Жизнь продолжается, очень важно было сегодня именно так проститься со стадионом»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Рубин» Георгий Джикия для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Что внутри было, выходя сегодня? С какими эмоциями выходил на сегодняшнюю игру и что сейчас?

- Смешанные ощущения. Самое главное, конечно, было действовать в интересах команды, поэтому готовились все к игре, не акцентировали на это внимание. Я лично тоже пытался концентрироваться только на игре. Самое главное, что «Спартак» выиграл, что мы одержали сегодня победу. Вдвойне приятно, так скажем, положительно заканчивать эту историю. Что касается внутренних ощущений, должно пройти немного времени, чтобы это все высказать, сказать, рассказать. Наверное, чуть позже я это сделаю.

- Вообще столько трогательных моментов, и прощание с командой, когда уходил на замену, и запасные, и подарки болельщикам, скандирования. Ощущения, что ты держишься, как горец, - ни эмоций, ни слезинки. Настолько кремень.

- А что поделать? Всё прекрасно понимаю, так получилось. Жизнь продолжается, очень важно было сегодня именно так проститься со стадионом, мне было приятно, когда было очень много сюрпризов. Для меня это дорогого стоит, это было очень важно для меня именно так попрощаться со стадионом.

- Какие самые яркие воспоминания были за все эти семь лет?

- Их очень много, поэтому наш эфир может затянуться, если я начну всё перечислять. Но их было очень много, потому что 7,5 лет - это очень хорошее время, что было у меня в «Спартаке». Очень много моментов есть, которые можно вспоминать, буду вспоминать и неоднократно еще буду говорить только хорошее и только положительные моменты.

- На фоне того, что семь лет в «Спартаке», есть ощущение, что ты ветеран. Но тебе всего 30. Для футболиста это далеко не возраст.

- Мне только 30, всё только начинается.

- Насколько чувствуешь в себе силы сейчас продолжать, физически и психологически рубиться в футболе?

- Честно сказать, понятно, почему на этом делают акцент - потому что я очень долго не играл. Но это стандартная ситуация, где можно просто пройти сборы и с первых минут, с первых дней показывать свою состоятельность, но только в другом клубе. Чем я и хочу заняться. То, что всё будет хорошо, сомнений в этом нет.

- Если потом, спустя годы, когда карьера будет завершена, будет возможность вернуться в «Спартак», ты это сделаешь?

- В качестве кого?

- Спортивный директор, тренер, функционер, как угодно.

- Я открыт для предложений.