Гладилин считает, что «Спартак» победил «Рубин» из-за плохой мотивации казанцев

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе московской команды над «Рубином» (3:1) в матче 29-го тура РПЛ.

По мнению эксперта, в прошедшей игре казанской команде не хватило мотивации. Гладилин считает, что «красно-белым» победа была гораздо нужнее, так как для них это был последний домашний матч в нынешнем сезоне.

«Победа уверенная, но важно понимать, что «Рубину» уже ничего не нужно в этом сезоне. Они приехали расслабленными и откровенно не были достаточно заряженными. А вот «Спартаку» побеждать нужно было», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

За один тур до конца сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, опережая седьмой «Рубин» на восемь очков.