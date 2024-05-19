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Игнашевич: «Мы успели восстановиться и отдохнуть после эмоциональных матчей»

19 Мая 2024 • 16:40 Комментировать
Ростов
0:0
Балтика
1 2.35 X 3.55 2 3.00
1-й тайм

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ростовом».

- Очень плотный календарь, Кубок только что был, за ним несколько дней до этого чемпионат. И вы без ротации. Какое физическое состояние у вашей команды?

- Хорошее. У нас четыре дня было на подготовку, долетели без проблем. Думаю, в хорошем состоянии сегодня проведем матч.

- Что по эмоциям? Учитывая такие невероятные игры, как с «Динамо», потом победа над «Спартаком» и выход в Суперфинал Кубка. Что делать, чтобы не было эмоциональной выхолощенности, которая иногда в таких случаях бывает?

- После побед хороший эмоциональный фон. Но еще раз повторю, у нас было четыре дня. За четыре дня многое могло поменяться. Мы успели восстановиться и отдохнуть после эмоциональных матчей. Надеюсь, сегодня проведем свой лучший матч.

- Козлов восстанавливается после травмы, выходит уже на замену. Какое у него состояние, на сколько он сегодня готов появиться на поле?

- У него хорошее состояние. Я думаю, он появится на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич

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