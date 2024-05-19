Жоаозиньо: «Очень грустно, что «Сочи» вылетел, ещё два сезона назад мы взяли серебро»

Бывший полузащитник «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением о вылете южан из РПЛ.

Жоаозиньо признался, что ему грустно смотреть на текущие результаты «Сочи». Как надеется футболист, команде Роберта Морено удастся вернуться в высший дивизион российского футбола уже в самое ближайшее время.

«Конечно, очень грустно, что «Сочи» вылетел. Я играл за эту команду. Ещё два сезона назад мы взяли серебро, а сейчас команда вылетает», — цитирует Жоаозиньо «Чемпионат».

После 29 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на шесть очков.