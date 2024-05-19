Салихова спрогнозировала возвращение Джикии в «Спартак»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход из клуба Георгия Джикии. В воскресенье защитник провёл последний домашний матч за «красно-белых».

По мнению Салиховой, Джикия ещё вернётся в «Спартак», когда клубом будут руководить другие люди.

«Я думаю, Джикия ещё вернётся в «Спартак». Не при этом менеджменте и не при этом руководстве. Джикия – часть кровеносной системы клуба. Порядочный, самоотверженный, искренний и верный. Мне было очень грустно видеть его, покидающим поле», - цитирует Салихову Sport24.

В воскресенье «Спартак» обыграл на своём поле «Рубин» со счётом 3:1. «Красно-белые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.