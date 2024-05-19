Игрок «Крыльев Советов» Ороско: «Динамо» — очень хорошая команда, мы сделали всё, что возможно»

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско высказался о поражении в матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (1:4).

По словам футболиста, игра сложилась для самарской команды непросто, однако «Крылья Советов» имели возможность забить на один мяч больше.

«Динамо» — очень хорошая команда, но мы сделали всё, что возможно, в этой встрече. Матч с «Динамо» был очень важным, чтобы научиться быть чемпионами, стараться лучше показывать характер», — цитирует Ороско «Чемпионат».

На сегодняшний день «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, а «Крылья Советов», в свою очередь, идут лишь восьмыми.