Игроки «Спартака» подбрасывали Джикию после матча

В воскресенье Георгий Джикия провёл последний домашний матч за «Спартак». Накануне московский клуб объявил об уходе защитника по завершению сезона. После игры Премьер-лиги против «Рубина» (победа 3:1) футболисты «Спартака» принялись подбрасывать Джикию в воздух.

Дальше игроки «Спартака» подбрасывали в воздух Виктор Мозеса – нигериец тоже уходит из клуба летом.

«Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В заключительном туре команда Владимира Слишковича будет играть против «Оренбурга» на выезде.

«Спартак» сам поставил крест на Джикии