Джикия сделал подарки фанатам «Спартака» после прощального коридора

В воскресенье Георгий Джикия в последний раз выступил за «Спартак» на домашнем стадионе клуба. Футболист вышел на матч Премьер-лиги против «Рубина» в стартовом составе и был заменён в середине второго тайма. Во время замены игроки «красно-белых» устроили для Джикии прощальный коридор.

Затем Джикия решил порадовать фанатов «Спартака» подарками. 30-летний футболист стал бросать на трибуну экипировку. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба московского клуба.

«Спартак» обыграл «Рубин» со счётом 3:1. Команда Владимира Слишковича занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.