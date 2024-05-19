Джикия простился с Тушино уверенной победой «Спартака» над «Рубином»

В воскресенье Георгий Джикия и Виктор Мозес провели последний матч за «Спартак» на домашнем стадионе. «Красно-белые» проводили ветеранов уверенной победой над «Рубином».

«Спартак» уже думает о следующем сезоне. На этой неделе «красно-белые» вылетели из Кубка России, а в субботу команда лишилась даже теоретических шансов на попадание в тройку. Также уже стало известно, что команду со следующего сезона возглавит Деян Станкович. Помимо этого «Спартак» объявил, что Георгий Джикия и Виктор Мозес покидают команду. Защитник вышел в стартовом составе с капитанской повязкой попрощаться с болельщиками. Кстати, на поле Джикия появился, держа за руку сына Александра Соболева.

Счёт же обязан был открывать «Рубин». На четвёртой минуте Зотов справа набросил мяч на линию вратарской, где Кабутов оторвался от Умярова и бил в упор, но Максименко подтвердил звание лучшего игрока прошлого месяца и спас свою команду вновь. «Спартак» в ответ совершил несколько подходов к воротам соперника, и пару раз казанцы даже едва сами себе не создали неприятности, но всё же отбивались.

На двадцатой минуте «Спартак» воспользовался своим территориальным преимуществом. Бонгонда получил мяч слева на центральной линии от Мартинса, по диагонали добежал до радиуса, откуда низом покатил точно в дальний угол. Казалось, получилось несильно, но Дюпин в прыжке дотянуться не смог. Вскоре «Спартак» забил вновь причем в похоже стиле. Зобнин получил мяч перед штрафной чуть левее, прошёл вперёд, сыграл в стеночку с Хлусевичем и вновь из радиуса пробил низом в правый угол. Дюпин вновь дотянуться не смог.

До конца первого тайма ни одна из команд больше ничего острого создать не смогла. «Спартак» спокойно контролировал игру, не подпуская соперников к своим воротам. При этом сами «красно-белые» не пытались форсировать ситуацию, так как счёт на табло их полностью устраивал.

В начале второго тайма «Спартак» обязан был доводить счёт до разгромного. Медина закинул мяч за спины защитникам казанцев, Бонгонда убежал от Мартыновича один на один с Дюпиным, но переиграть голкипера не смог. «Рубин» не мог как-то переломить ход матча, но по истечении часа казанцы прибавили. Сначала после навеса Вады справа Рыбус пробил головой выше. Тут же Вада уже получил мяч перед штрафной и пальнул сам, но даже после рикошета Максименко ворота спас.

В ответ Хлусевич с левого угла штрафной наносил обводящий удар в дальнюю шестёрку, но Дюпин наконец-то дотянулся и парировал мяч на угловой. Однако вратарь казанцев отложил пропущенный гол на пару мгновений. После подачи углового мяч из штрафной вылетел к Пруцеву, который набросил на угол вратарской, и Мартинс с близкого расстояния пробил в цель. Вскоре после этого Джикия под овации был заменён. На поле игроки создали своему капитану коридор и проводил его. Уже за пределами поля также Джикию поприветствовали все футболисты из запаса, тренерский штаб и персонал клуба.

«Рубин» тут же едва не забил. После углового Грицаенко головой с острого угла пробил выше. За пятнадцать минут до конца матча прощаться с Тушино вышел Виктор Мозес, который тут же выводил Мартинса на рандеву с Дюпиным, но вратарь спас. В ответ Пруцев обрезался на своей половине, отдав передачу Шабанаджаю на своей половине, который выкатил мячу Даку, а тот из центра штрафной в полном одиночестве расстрелял Максименко, сократив отставание.

В компенсированное время казанцы могли забить ещё. После длинного заброса Маслов с Черновым не разобрались, и Даку бил с близкого расстояния, но с острого угла, и Максименко оказался на месте. В итоге счёт не изменился, и Слишкович продлил свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге. В заключительном туре «Спартак» отправится на выезд в Оренбург, где местная команда ещё борется за выживание. «Рубин» же дома примет «Сочи», который уже вылетел.