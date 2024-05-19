Пономарёв: «ЦСКА надо укреплять состав и избавляться от игроков уровня Заболотного»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о результатах «армейцев» в нынешнем сезоне.

Отметим, что после 28 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. По мнению Пономарёва, показывать более хорошие результаты «красно-синим» мешает слабый состав.

«ЦСКА надо серьёзно укреплять состав, чтобы бороться за чемпионство. Игроки, которые в этом сезоне пришли усилить команду, мягко говоря, не впечатляют. Только Файзуллаев смог добавить игре «армейцев» качества. Ну, и от игроков уровня Заболотного надо избавляться», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Свой следующий матч ЦСКА проведёт завтра, 20 мая, против «Пари НН». Начало этой игры запланировано на 20:00 по московском времени.