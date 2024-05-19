«Рубин» отыграл один мяч у «Спартака» после удара Даку

На 77-й минуте матча 29-тура Премьер-лиги «Спартак» - «Рубин» вернулось подобие интриги. «Красно-белые» вели со счетом 3:0 после результативных ударов Тео Бонгонды, Романа Зобнина и Кристофера Мартинса. Соперник ответил атакой по центру после ошибки Данила Пруцева, Мирлинд Даку получил мяч в штрафной, эффектно развернулся и метров с 12 направил мяч в сетку ворот противника.

3:1 на табло, у казанцев не так много времени, чтобы попытаться спасти матч. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.