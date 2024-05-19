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Карпин: «Дополнительной какой-то мотивации на «Балтику» не требуется, главное - хорошо играть»

19 Мая 2024 • 15:53 Комментировать
Ростов
0:0
Балтика
1 2.35 X 3.55 2 3.00
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Неделя прошла спокойно, без выездов, разъездов и игр. Можно было спокойно подготовиться. Соответственно, готовились непосредственно к этой игре. В последних матчах составы определялись не с точки зрения игры как таковой, а исходя из состояния физического.

- Мохебби прилетал с командой в Казань. Тогда вы сказали, что он на 100% не готов даже на 90 минут. Сегодня он снова не в заявке. Как у него обстоят дела?

- Нехорошо, так скажем. Раз он не в заявке, значит, играть не может. Мы попробовали на этой неделе, как он будет себя чувствовать в игровых упражнениях. Не может пока играть.

- Азнауров сегодня в чемпионате впервые появляется в старте. Мы его видели в Кубке, а в чемпионате он выходил в концовке. Это скорее что-то про перспективу, попробовать, как он будет, или он готов здесь и сейчас?

- Если он в Кубке играл, по мне он выглядел достойно. Что меняется - в Кубке или чемпионате? Никакого будущего или прошлого, ничего нет. Здесь и сейчас он выйдет на поле и будет показывать то, что он умеет.

- Вы не побеждали «Балтику» в этом году - в чемпионате была ничья, в Кубке - поражение. Это дополнительная мотивация для вас, или уже забыли?

- Дополнительной какой-то мотивации не требуется. Главное - хорошо играть. Можно проиграть матч, хорошо играя, или выиграть, плохо играя. Про «Рубин» сказать нельзя, но с тем же «Локомотивом» главное, чтобы не было претензий у меня к игрокам, у игроков - друг к другу. Это самое главное. Результат - уже во многом решает не только хорошая игра, а удача, реализация. Можно создать, как было с той же «Балтикой» в Кубке, 7-8 моментов, просто не забить. Или вратарь соперника хорошо сыграет. Здесь больше, я думаю, зависит, на что обращать внимание, на что я обращаю - на игру. Конечно, результат важен, но важно еще как.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин

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