Гогличидзе — о матче с «Уралом»: «Ничья — хороший результат для нас»

Защитник «Оренбурга» Лео Гогличидзе высказался о матче 29-го тура РПЛ против «Урала» (3:3).

Напомним, по ходу игры «Оренбург» вёл со счётом 3:1, однако во втором тайме растерял добытое преимущество. Несмотря на этот факт, Гогличидзе считает ничейный исход хорошим результатом для своей команды.

«Мы играем на выезде, даже одно очко для нас важно. Никто не бросил играть даже при счёте 3:1, так что это хороший результат. Могли пропустить четвёртый гол, так что ничья для нас – хороший результат», — цитирует Гогличидзе «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 29 проведённых матчах. Ровно столько же баллов в своём активе имеет 11-й «Урал».