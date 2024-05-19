Аленичев отметил вклад Абаскаля в игру «Спартака»

Известный в прошлом футболист Дмитрий Аленичев считает, что к последним положительным результатам «Спартака» причастен и Гильермо Абаскаль, который был уволен в апреле.

«При смене тренера, как это часто бывает, команда играет намного лучше. И так не только в «Спартаке». Могу привести в пример «Рому», в которой я играл. Но в том, как «Спартак» сейчас выглядит, есть и заслуга Абаскаля», - цитирует Аленичева Sport24.

В воскресенье «Спартак» проводит домашний матч чемпионата России против «Рубина». Следить за игрой можно в текстовой трансляции, которую проводит LiveResult.

Напомним, что на днях «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера Деяна Станковича – серб примет команду летом.