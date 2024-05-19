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В «Оренбурге» заявили, что рассчитывали обыграть «Урал»

19 Мая 2024 • 15:33 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
25.05 16:30

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о матче 29-го тура РПЛ против «Урала» (3:3).

Отметим, что по ходу игры южноуральский коллектив вёл со счётом 3:1, однако во втором тайме пропустил два мяча и потерял очки.  

«Учитывая то, как складывалась игра, конечно, мы рассчитывали на победу. В любом случае прибавили одно очко в копилку. Шансы остаться в РПЛ никак не оцениваю», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

После 29 туров «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Свой заключительный матч в текущем сезоне команда Давида Деограсии проведёт 25 мая против «Спартака». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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