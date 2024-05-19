Морено не возглавит ЦСКА

В прессе появилась информация о том, что Роберт Морено может перейти из «Сочи» на должность главного тренера ЦСКА. Впрочем, как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Морено в московском клубе не будет.

Отметим, что «Сочи» в субботу проиграл на своём поле «Краснодару» со счётом 2:3 и потерял шансы на сохранение прописки в топ-дивизионе. Несмотря на отрицательный результат, Морено сообщил о желании остаться в клубе.

Напомним, что 46-летний Роберт Морено возглавил «Сочи» в декабре. Этот специалист известен главным образом по работе с национальной сборной Испании.