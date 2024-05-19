Карпин выбрал состав на последний домашний матч «Ростова» в сезоне

В воскресенье «Ростов» будет принимать «Балтику» в рамках двадцать девятого тура Российской премьер-лиги. Наставник ростовчан Валерий Карпин решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Сако, Уткин, Глебов, Щетинин, Азнауров, Голенков, Роналдо.

Матч между «Ростовом» и «Балтикой» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Ростов» на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.