Деограсия: «Хотя я улыбаюсь, но я зол»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Вижу, нет разочарования на вашем лице. Лучший игрок матча Башич тоже пришел с улыбкой. Можно ли говорить о том, что «Оренбург» сегодня удовлетворен результатом сегодня?

- Нет, я бы так не сказал. Хотя я улыбаюсь, но я зол. Ведя в счете 3:1 на выезде, нужно было победу забирать. Но будем дальше продолжать.

- Давайте попробуем проанализировать эту игру. В первом тайме команда забивает быстрый гол. Это специально была такая установка попытаться быстро забить гол в ворота соперника?

- Как я говорил перед матчем, «Урал» - опасная команда в плане стандартов. Будет много навесов в штрафную. Мы понимали, что команда «Урала» будет высоко располагаться и оставлять много места за спиной защитников. Мы этот момент использовали, ушли в быструю контратаку и забили гол.

- Если проанализировать, чего не хватило сегодня команде для того, чтобы удержать победный счет? Все-таки 3:1 было в пользу «Оренбурга»?

- Мы понимали, что «Урал» опасный во время стандартов и работали над этим. Не хватило концентрации во время стандартов. Команда была к этому готова. Но как видно, нам забили после углового. Нужно работать над этим. Сейчас думаем о следующем матче против «Спартака». Нужно будет выигрывать.