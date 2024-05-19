Агент Миранчука допустил возвращение игрока «Аталанты» в Россию

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем российского футболиста.

По словам агента, Миранчук, чей контракт с клубом из Бергамо рассчитан до лета следующего года, будет готов рассмотреть различные предложения, в том числе и из России.

«Готов ли он вернуться в Россию? Мне сложно сказать. Может быть, на какое-либо хорошее предложение», — цитирует Шпинёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Аталанту» 40 матчей, в которых забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 9 миллионов евро.