Ганчаренко: «Рад, что находим в себе силы и идём вперёд»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Давайте попробуем проанализировать эту игру с точки зрения качества. Насколько понравилось, как действовал сегодня «Урал»?

- Наверное, как и любая игра этого чемпионата, где-то очень хорошо, где-то плохо. Соответственно и результат такой - где-то очень хороший, где-то очень плохой. Наверное, следствие того, что такой результат, скачки игры. Понятно, что соперник есть, понятно, что у него есть свой план. Но, по крайней мере, сегодня супер-эмоции сегодня были. Стадион бурлил. Думаю, что в любом случае болельщики ушли с хорошим настроением.

- Можно ли говорить о том, что первый пропущенный мяч, быстрый гол в исполнении «Оренбурга», что команда вышла чуть зажатой на эту игру, потому что результат довлел?

- В какой-то мере это снимает с нас давление. Это и с «Балтикой», и здесь. Мы начинаем более раскрепощено играть. Не знаю, палка о двух концах. Конечно, быстро пропускать не хочется, но, тем не менее, потенциал у команды очень хороший. Мы можем в игру вернуться путем перестроений и усиления игры. По крайней мере, рад, что находим в себе силы и идем вперед.

- «Урал» в очередной раз пропускает мячи, казалось, в безобидных ситуациях. Опять проблемная центральная зона защиты. Что нужно сделать для того, чтобы в обороне действовали более четко?

- Надо посмотреть. Конечно, какие-то выводы надо сделать. Не могу сказать, что там есть что-то системное, но надо лучше действовать, чтобы закрывать центральную зону. Это могут быть центральные защитники или опорные. Надо посмотреть, какие варианты у нас есть.

- Не могу не спросить. Исходя из сценария развитий событий в этом матче, довольны ли вы тем, что удалось спасти ничью? Или все-таки «Урал» играл на победу?

- Вы видели, что мы играли на победу. Мы забили в концовке и имели еще момент у Влута. Конечно, мы хотели выиграть.