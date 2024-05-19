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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чавес: «Не ожидал, что с «Динамо» буду бороться за чемпионство так рано»

19 Мая 2024 • 14:39 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился мнением о борьбе «бело-голубых» за чемпионский титул.

Напомним, в 29 турах РПЛ динамовцы набрали 56 очков и возглавили турнирную таблицу. Своего ближайшего преследователя «Зенит» команда Марцела Лички сейчас опережает на пять баллов. 

«Если честно, не ожидал, что с «Динамо» буду бороться за чемпионство так рано. Поживём и увидим, но у нас есть всё для того, чтобы стать чемпионами. Я этого жду», — цитирует Чавеса «Чемпионат».

Также мексиканский футбол сообщил, что планирует посмотреть матч «Зенита» против «Ахмата», который состоится сегодня, 19 мая, в Грозном.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Луис Чавес

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