Башич: «Себя чуть плохо чувствуем, потому что с 3:1 получили 3:3, а могло быть и 3:4 в пользу «Урала»

Лучший футболист встречи «Урал» - «Оренбург» Иван Башич для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Несмотря на ничью, улыбки на лицах игроков «Оренбурга». Так ли это радостно увозить отсюда пускай не три, а все-таки одно очко?

- У нас был счет 3:1. Конечно, мы себя чуть плохо чувствуем, потому что с 3:1 получили 3:3, а могло быть и 3:4 в пользу «Урала», но это футбол, самая красивая игра в мире. Очень устал.

- Можно ли говорить, что «Оренбург» доволен тем, как игра закончилась в Екатеринбурге?

- Когда ведешь 3:1, можно и так сказать. Мы готовимся к последней игре, надо победить и всё.

- Чего не хватило сегодня, чтобы удержать победный счет?

- Не знаю, тяжело сказать сейчас.